Le désarroi des saint louisiens, L’entreprise chinoise abandonne le chantier

Les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis sont à l’arrêt, au grand dam des pêcheurs qui n’ont plus d’espoir de voir le chantier achevé. L’entreprise chinoise, en charge des travaux, a plié bagages. Pour cause, rapporte L’AS dans sa parution du jour les Chinois trouvent insuffisante l’enveloppe de sept (07) milliards Fcfa pour réaliser les travaux.