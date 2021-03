Société : Les codes de l’urbanisme et de la construction vers une révision

Selon le journal L’AS qui donne l’information dans sa livraison de ce mercredi, il est impératif, aux yeux du chef de l’État, Macky Sall, de réviser les derniers codes de l’urbanisme et de la construction qui dataient respectivement de 2008 et 2009. Les nouveaux textes seront adoptés aux nouvelles réalités de l’urbanisme et de construction.

En effet, les autorités veulent un aménagement spatial innovant et répondant aux impératifs de sécurité, de qualité et de durabilité des bâtiments. La rencontre a enregistré la présence des professionnels du bâtiment, notamment l’Ordre national des architectes, l’Ordre national des géomètres et experts du Sénégal et les collectivités territoriales.