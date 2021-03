Affaire Fallou Séne : L’audition des 9 étudiants “témoins” renvoyé par le Juge Samba Sall

Outre le seul témoin qui était connu du dossier, neufs autres étudiants, témoins des faits, avaient été convoqués en début de semaine dernière. Finalement, leur audition a été renvoyée sine die. Plus de deux ans après les faits, l’affaire Fallou Séne n’est toujours pas élucidée. Le Doyen des juges qui a hérité de l’affaire poursuit toujours son enquête.

Selon le journal « Les Echos », en début de semaine dernière, neufs étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis devaient être entendus par le Doyen des juges d’instruction. Mais au final, le magistrat instructeur ayant eu un empêchement, l’audition n’a pas eu lieu, elle a été reportée ultérieurement.

L’élucidation de l’affaire Fallou Séne et la sanction contre la personne qui a causé sa mort sont les vœux le plus ardents des étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ces derniers n’ont toujours pas oublié ce drame et s’en souviennent comme si c’était hier. Pour réaliser leurs vœux, ils ont réussi à constituer un avocat et à se constituer partie civile concernant cette affaire.

Dans le dossier Fallou Séne, une seule personne a été citée en qualité de témoin. La coordination des étudiants quant à elle, dit ne pas connaître ce « camarade ». Tenant à ce que cette affaire soit éclairée et convaincus qu’il y avait plusieurs de leurs camarades sur le lieu des événements, ils ont réussi à dénicher neuf d’entre eux qui aurait vu ce qui s’est passé réellement, si on en croit leur propos. De ce fait, ils ont convaincu le juge de les auditionner, une requête que le juge Samba Sall a finalement accepté. Le magistrat instructeur avait convoqué ces derniers, avant-hier, pour les interroger. Finalement, il a renvoyé sine die.

Le 15 mai 2018, lors d’affrontements entre étudiants et forces de l’ordre à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Fallou Séne, un étudiant en deuxième année de Droit, a été tué par balle. Un gendarme a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire.