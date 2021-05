La nouvelle est donnée par le Porte-Parole du Gouvernement, Oumar Guèye, ce lundi 24 mai. «La République du Sénégal réceptionnera le 16 juillet 2021, auprès de la compagnie Airbus, un nouvel avion de commandement présidentiel A-320 NEO, neuf, en remplacement de l’appareil A-319, fabriqué en 2001, acquis en seconde main en novembre 2010, et mis en service en mars 2011 », a-t-il fait savoir d’emblée dans un communiqué reçu.

Le Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires a ainsi expliqué qu’après deux décennies d’opérations, l’A-319, est devenu vétuste, nécessitant de fréquentes et onéreuses visites techniques, et par conséquent de longues périodes d’immobilisation et des dépenses de location d’aéronefs pour assurer les missions présidentielles.

«Dès lors, il est apparu judicieux de mettre en vente l’ancien aéronef et d’acquérir un appareil neuf, plus économe en carburant et plus performant par son rayon d’action. Ce qui réduit considérablement les charges de maintenance et d’exploitation ainsi que les dépenses liées aux escales techniques », justifie le Porte-parole du gouvernement sénégalais.

Oumar Guèye de préciser toutefois que «conformément au contrat d’achat signé en juin 2019, le paiement du nouvel appareil a été effectué en échéances, dont la dernière est prévue à la date de la livraison ».