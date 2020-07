Demande de liberté provisoire pour Karim Xrum Xax : Les précisions de Me Khoureychi Ba

La troisième chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar va examiner, ce matin, la demande de liberté provisoire en faveur d’Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax. L’audience publique est prévue à 9 h. Les avocats de l’activiste sont plutôt optimistes.

« Je confirme que le dossier de Abdou Karim Guèye passe demain (aujourd’hui) en audience publique. Mais je dois préciser qu’il ne s’agit pas du fond du dossier, il s’agit simplement d’une requête en liberté provisoire parce que dès l’instant qu’il a fait appel, il est éligible à la liberté provisoire. Donc on ne plaidera pas le fond du dossier mais tout simplement la nécessité de le mettre en liberté d’autant plus qu’un impératif de santé plaide en cette faveur », a soutenu Me Khoureychi Ba sur Rfm.

Cette audience se tient au moment où sa santé continue toujours d’être une préoccupation.

« Il est en ce moment hospitalisé au pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec. Sa santé s’est dégradée parce qu’au moment de son arrestation, il sortait d’une quatrième intervention chirurgicale consécutive. Il est très malade et je pense que les organes de poursuites notamment le parquet général est à remercier puisqu’ils ont fait le maximum de diligence pour que cette affaire puisse être appelée malgré la grève des greffiers en audience au moins sur le plan de la liberté provisoire. Nous allons plaider avec sérénité cette demande de liberté provisoire », précise-t-il.