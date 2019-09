Défaut de carnet sanitaire: Âgées entre 18 ans et 22, elles sont à la recherche de copains « toubab »

A première vue, elles ressemblent à des mineures. Siré Cissokho, Oulimata Samb et Oulimata Faye, âgées entre 18 ans et 22 ans, ont une seule passion: aller à la quête d’hommes blancs pour des parties de plaisir. C’est ainsi qu’elles se sont rendues à l’île de Gorée où elles ont pu dénicher des compagnons.



En compagnie de leurs proies, elles quittent la mythique île, destination Le Lagon où elles ont pris des chambres. Compte tenu de leur apparence juvénile et croyant affaire avec des mineures, un des travailleurs de l’hôtel alerte aussitôt la police qui débarque sur les lieux. Les filles sont arrêtées pour défaut de carnet sanitaire. Elles ont comparu vendredi dernier devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, avec au final, une peine de trois mois assortis de sursis.