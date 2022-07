Assemblée Générale: “RASAN” de Aida Ndiongue rejoins Macky Sall…..

Le réseau des Amis de Aïda Ndiongue (RASAN) à l’occasion de leur assemblée générale de ce lundi aux HLM a fait une communication par rapport aux législatives à venir. Disparue des radars politiques depuis un certain moment, l’ancienne maire des HLM nous fait savoir son alliance avec Benno Bokk Yakkar de Macky Sall.

Il faut noter que Aida Ndiongue et Macky Sall sont de anciens compagnons dans le PDS de Me Abdoulaye Wade. Dans ce sens ils se sont côtoyés mutuellement, et Aida Ndiongue le considère comme son petit frère. Cependant, malgré les difficultés qu’il ya eu entre le gouvernement de Macky Sall et Aida Ndiongue, cette dernière est dans de bonnes dispositions pour le soutenir. Dans ce sens, elle demande: « J’invite tous les réseaux RASAN à se mobiliser et à donner une majorité au président Macky Sall lors des élections législatives du 31 juillet à venir.»

Aïda Ndiongue veut que le réseau de RASAN accompagne Macky Sall et le Benno Bokk Yakkar pour qu’il ait une majorité à l’Assemblée nationale pour qu’il puisse maintenir sa dynamique de l’émergence qu’il veut pour le Sénégal. Car pour la doyenne de RASAN, ces élections législatives à venir sont cruciales pour le président de la République et son gouvernement.

Durant l’assemblée général, l’ancienne maire des HLM a tenu à témoigner que:« Macky Sall est mon frère. Nous avons beaucoup partagé et ce n’est pas aujourd’hui que je vais lui tourner le dos ». Et dans ce sens, elle incite ses troupes à commencer à battre campagne pour le leader de Benno Bokk Yakkar et ses alliés.

Il faut faire remarquer que plusieurs personnalités politiques étaient présent ou représentés par de fortes délégations. C’est le cas de Lala Aicha Fall des HLM, Bamba Fall maire de Médina entre autres. Cependant la doyenne n’a pas manqué de jeter des pierres dans le jardin de l’opposition qui incite à la violence.