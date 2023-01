Déclaration de candidature et avenir politique : Des analystes politiques décortiquent la « position délicate » de Mimi

L’ancien Premier ministre prend ses aises après sa démission des instances du parti APR, au pouvoir. Aminata Touré dite Mimi a déclaré dimanche, lors d’une émission radio de la place, sa candidature à la présidentielle de 2024. Selon elle, son « expérience importante » lui permet de prendre une telle décision. Au regard de son passé, Mimi Touré, peut-elle obtenir la confiance des Sénégalais ? Politiquement parlant, a-t-elle un avenir ? Son expérience peut-elle faire la différence ? Interrogés sur ces questions, des analystes politiques ont donné leurs points de vue.

« Mimi Touré peut jouer un trouble fait et grignoter au maximum à l’électorat de BBY »

Joint au téléphone par PressAfrik, le journaliste et analyste politique Abdoulaye Mbow est d’avis que Mimi peut jouer « un trouble fait et grignoter au maximum à l’électorat de Benno Bokk Yakaar (BBY) ». Mieux, a analysé M. Mbow, elle « peut-être le réceptacle des anti 3e mandat et véritablement des frustrés de l’Alliance pour la République (Apr) et de la coalition BBY ».

A en croire Abdoulaye Mbow, la déclaration de candidature de Aminata Touré à la présidentielle prochaine, n’est pas une surprise. « Ce n’est pas une surprise d’entendre la candidature de Mme Aminata Touré. C’est tout à fait normale étant donné qu’elle est Sénégalaise », de surcroit « une femme politique », aussi « qu’elle jouisse d’une expérience et d’une expertise politique avérée ». « De ce point de vue », dira notre interlocuteur, « c’est dans l’ordre normale des choses ».

Donnant pour exemple le président Macky Sall, M. Mbow de rappeler que l’actuel président de la République, « lui-même, a été, pendant 8 ans, membre à part entière de la gouvernance de Me Abdoulaye Wade. Il a eu à occuper tous les postes de responsabilités et par la suite, il a rejoint l’opposition. Et, par la grâce des populations sénégalaises, il a pu remporter l’élection présidentielle au second tour ».

« Elle ne pourrait pas être la grosse surprise de la présidentielle de 2024 »

Revenant sur le cas Mimi Touré, M. Mbow la conseille de mettre très vite « un appareil politique » même si, de l’avis de l’analyste politique, « on sait qu’elle ne pourrait pas être la grosse surprise de la présidentielle de 2024 ». La raison explique M. Mbow, « Ce n’est que récemment qu’elle a quitté la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et ce n’est que récemment qu’elle a déclaré sa candidature, à 11 mois des élections ».

Politiquement parlant, a ajouté Abdoulaye Mbow, les Sénégalais lui prêtent « une oreille assez particulière par rapport à ses prises de positions à l’Assemblée nationale et surtout par rapport à la question qui suscite aujourd’hui beaucoup d’attention et qui concerne la 3e candidature de Macky Sall».

Abordant son expérience nationale et internationale comme elle l’a souligné pour justifier sa décision, M.Mbow est convaincu que l’ancienne partisane de la coalition BBy « peut poser des problèmes compte tenu de tout ce qu’elle sait, de tout ce qu’elle a eu à faire en terme de traitement de dossier, de ce qu’elle a eu à produire ».

Elle va exister politiquement, elle va continuer d’exister politiquement et existera mieux et mieux encore si par extraordinaire elle prenait la décision de désister de sa candidature et d’aller soutenir un candidat de l’opposition. Cela serait un renfort de taille pour le candidat qu’elle pourrait choisir »

Abondant dans le même sens, Adama Sadio, Dr en science politique, est d’avis que Mimi Touré fait partie de ces politiciens sénégalais « qui pèsent plus qu’ils ne comptent électoral».

D’emblée, il a rappelé que « Mimi Touré a commencé à faire de la politique depuis le début des années 90 voire même bien avant mais n’a jamais été très bien connu par les Sénégalais. Mimi Touré s’est révélée qux Sénégalais qu’à partir de 2012. Si elle a bénéficié de la sympathie de beaucoup de sénégalais mais avec la conduite de la traque des biens mal acquis, et surtout la fin de cette traque, cette capitale sympathique s’est transformé au fur et à mesure en un capital de détestation contre sa personne ».

« Mimi est dans une posture un peu délicate »

« Aujourd’hui, Mimi est dans une posture un peu délicate. Mimi fait partie de ces hommes et femmes politiques sénégalais qui pèsent plus qu’elles ne comptent à l’image de la gauche sénégalaise disons de PID et de LD/MPT ou de And-Jëf», a analysé Dr Sadio. En d’autres termes, « ils pèsent dans le débat politique national mais en réalité n’ont jamais compté du point vu électoral au Sénégal».

Lors de sa déclaration de candidature, Aminata Touré a justifié sa décision de par son expérience nationale et internationale. Mais est-ce qu’elle réussira à faire la conversion de toutes ses expériences, s’est posé notre interlocuteur. Qui a rappelé que : « Oui Mimi a une expérience, car étant la directrice de cabinet de Landing Savané en 1993, en suite étant parmi l’équipe qui a accompagné le président Macky Sall en 2012, donc Mimi a une belle expérience politique. Est-ce qu’elle réussira à faire la conversion de toutes ses expériences ? ça j’en doute », a-t-il soutenu.