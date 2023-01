Escroquerie-Faux et usage de faux : Placée sous mandat de dépôt, la Sg du Sames de l’hôpital Roi Baudoin jugée mardi

Le secrétaire général de la sous-section Sames (Syndicat autonome des médecins du Sénégal) de l’hôpital Roi Baudoin de Guédiawaye, localité située dans la banlieue dakaroise, est dans de beaux draps. Dr Mariétou Traoré, comme c’est de lui qu’il s’agit, a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt pour « escroquerie et usage de faux sur document administratif ». Elle sera jugée demain, mardi 3 janvier.

Le tribunal de Grande instance de Dakar va se pencher demain, mardi sur le dossier de la secrétaire générale de l’hôpital Roi Baudoin, Dr Mariétou Traoré. Arrêtée le 16 décembre dernier puis placée sous mandat de dépôt suite à une plainte déposée par M. Dème, officiant au Trésor, la mise en cause, neurologue et cheffe de service dans ladite structure sanitaire, répondra aux chefs d’accusation d’ »’escroquerie et faux et usage de faux sur document administratif ».

Une source de PressAfrik revient sur ce qui s’est passé. « Dr Mariétou Traoré avait proposé à M. Dème, son ancien malade qui officie au Trésor, de s’associer et de travailler ensemble. En effet, profitant du fait qu’il n’y avait pas d’appareil de neurologie ni de salle de kinésithérapie et du manque de certains appareils au sein de l’hôpital, Dr Traoré avait demandé à son collaborateur d’investir la somme de 6 millions F Cfa pour acheter ces appareils »..

Ainsi, poursuit notre interlocuteur, « une salle de kinésithérapie a été installée dans une clinique située à Hamo 6 (Guédiawaye) et un autre appareil électro-neuro-myogramme implantée dans une clinique à keur Massar. Depuis avril dernier, M. Dème du Trésor qui avait remis la somme de 6 millions F Cfa pour la réalisation de ce projet, n’a reçu aucun franc de la part de sa collaboratrice qui, pourtant, travaille avec les appareils achetés avec son argent».

Interpellée plusieurs fois par son collaborateur, Dr Traoré aurait fait la sourde oreille. Face à l’indifférence de la neurologue, M. Dème a saisi le procureur d’une plainte à travers la Division des investigations criminelle (Dic) pour « escroquerie ».

Pis, la mise en cause aurait falsifié le document que lui avait présenté un huissier, attestant de la dette. Dans un nouveau document avec le cachet de l’huissier, elle aurait mentionné avoir remis la somme de 2,5 millions de F Cfa au plaignant en guise de remboursement.

Une deuxième plainte a été, alors, déposée par le huissier contre Dr Traoré pour « faux et usage de faux sur document administratif.

Toujours, selon notre source, la mise en cause a tenté de fuir le territoire après son premier audition. Mais, elle a été signalée et interpellée à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) le 13 décembre dernier.

Deux jours après, le 16 décembre, elle a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt suite à son face à face avec le procureur. Elle sera jugée demain mardi.