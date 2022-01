Alors qu’elle était censée faire certaines corvées ménagères de sa patronne, la domestique de 38 ans, M. A. Diédhiou volait le ravitaillement et d’autres biens appartenant à son employeuse. La mis en cause en qui a travaillé là-bas seulement 8 jours a été attrait à la barre pour “les faits de vol au préjudice de l’employeur” vendredi dernier.

Selon le quotidien « Les Échos », qui relate les informations, c’est dès le début de son travail, que la domestique a commencé à voler les biens de sa patronne. Outre la ration alimentaire de son employeuse, elle se permettait de subtiliser ses tissus de valeur, les habits et chaussures de ses enfants et de l’argent.

« Elle n’a fait que 8 jours chez moi. Le samedi matin, comme j’étais endeuillée, j’avais laissé un tissu que j’avais reçu lors d’un mariage dans sa chambre. Mais, une fois revenue des funérailles qui se déroulaient à Thiès, j’ai constaté que tous mes tissus avaient disparu. Elle a dérobé mes tissus de valeur, les jeans et les chaussures de marque de mes enfants. Lorsque je suis allée à sa recherche, je l’ai trouvé et elle portait mon tee-shirt et un de mes pagnes ».

Interrogée par le juge, M. A. Diédhiou dit n’avoir rien subtilisé. « C’est elle qui m’a offert ces tee-shirts, pantalons et des hauts quand j’ai fait 2 jours chez elle. Et même le vermicelle, le savon, l’huile, c’est elle qui m’a tout donné. Je n’ai pas volé de tissus dans sa maison et je n’ai pas vu de wax, ni de brodés», a-t-elle confié.

Avocat de la partie civile, Me Aly Fall a réclamé 600.000 F à titre de préjudice pour le compte de sa cliente. L’affaire sera délibérée mercredi 19 janvier prochain.