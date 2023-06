Croissance équitable : La Banque mondiale fournit 300 millions de dollars en aide financière au Sénégal

300 millions de dollars des États-Unis. Il s’agit du montant du soutien financier fourni par la Banque mondiale à l’État sénégalais.

Cette aide financière, sous forme d’un crédit de l’Association internationale pour le développement (IDA), soutiendra les réformes de politiques publiques de la République du Sénégal visant à appuyer une reprise juste et résiliente, mais également la stimulation d’une croissance économique durable et inclusive.

Le but de ces fonds, le deuxième d’une série de deux opérations de politique de développement, favoriser une croissance équitable et durable, en accroissant la résilience et la productivité des ménages, Les réformes des politiques publiques qu’elle appuie visent à accroître l’accès durable et équitable aux soins de santé, à la protection sociale et aux débouchés économiques pour les femmes. Ils sont également destinés à améliorer la gestion de la dette et la mobilisation équitable des revenus fiscaux. Enfin, ils visent à favoriser l’accès au financement et la participation concurrentielle du secteur privé sénégalais dans les domaines du numérique et de l’énergie. Existe-t-il un communiqué de presse émis par le Conseil d’administration de la Banque mondiale?