Après la Côte d'Ivoire : « Macky Sall est notre candidat en 2024, Sonko... », Tidiane Ly

Le Président de l’Amicale Centrale du Sénégal de Côte d’Ivoire, membre de l’Alliance pour la République (APR), Tidiane Samba Ly et ses amis, dans une déclaration, sur la situation sociopolitique au Sénégal et par la diaspora, dire qu’ils ont choisi le candidat Macky Sall pour l’élection présidentielle. de février2024.

Les amis de Tidiane Samba Ly condamnèrent en premier lieu les actes de banditisme et de le vandalisme au consulat italien de la part de personnes mal intentionnées qui veulent nuire à l’image du Sénégal.

Tidiane Ly et ses amis de l’APR demeurent célibataires pour accompagner le président Macky Sall lors de la prochaine élection présidentielle. Il rest

Le coordonnateur d’Adjamé, le district le plus populaire où il y a plus d’électeurs enregistrés à Abidjan, a également souligné que la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a remporté les élections Législatives en Côte d’Ivoire. De plus, toutes les épreuves de la Lagune Ebrié ont été remportées par Bby.

À part Macky Sall, il n’y a personne dans le mouvement présidentiel pour participer à l’élection présidentielle de 2024. Leur bilan montre bien que toutes les mesures sont prises la mise en œuvre de son programme d’équité territoriale pour un Sénégal émergent», a argué M. Ly.

En ce qui concerne le Pastef, il constate que son temps n’est pas venu. « Ses responsables sont pressés. Ils ont l’air d’être les instigateurs de violence, de vandalisme. Le Conseil constitutionnel va décider de tout », a-t-il déclaré.

Le dialogue est l’arme des puissants, des civilisés, des démocratiques. Ceux qui veulent mettre le feu au pays le feront eux-mêmes. En ce qui concerne les pyromanes, les mangeurs de mil, ils deviendront désillusionnés, car la force doit rester à la loi», ajoute-t-il.