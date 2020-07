Covid 19 et violences faites aux femmes et aux filles Coumba GAWLO et 11 artistes africains se mobilisent

En partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et l’association Lumière pour l’Enfance, Coumba GAWLO et 11 artistes africains viennent de lancer « Le cri du silence ». Un single qui sensibilise sur le respect des mesures barrières face à la Covid 19 et sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en cette période de pandémie. Ce, à travers l’initiative #StrongerTogether.

A travers cette chanson, mise en musique par la diva sénégalaise Coumba GAWLO et réalisée par Guélongal, les artistes ont délivré des messages clés, en phase avec le programme Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD).

Coumba GAWLO (Sénégal), Mouna Mint DENDENI (Mauritanie), Mounira MITCHALA (Tchad), Binta TORODO (Niger), Alif NAABA (Burkina Faso), DAPHNE (Cameroun), Fatoumata DIAWARA (Mali), Sidiki DIABATE (Mali), Manamba KANTE (Guinée Conakry), Serge BEYNAUD (Côte d’Ivoire) et Zeynab HABIB (Bénin), participent à cette initiative.

Ce projet accompagne la mise en œuvre de la stratégie de communication du Bureau régional pour l’Afrique de l’ouest et du centre du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). Toujours, dans le cadre du programme SWEED.