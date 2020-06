L’hécatombe n’a pas encore été constaté dans la propagation du virus de la Covid-19 au Sénégal. Mais, tout nous rapproche chaque jour de cette fatalité.

Avec ses 4999 cas repartis dans les districts de Dakar-Ouest (870), Dakar-Centre (807), Dakar-Nord (797) et Dakar-Sud (797), la capitale sénégalaise est en train de suivre une flèche dangereuse. Et malgré cette fulgurante propagation du virus, aucune mesure concrète n’est, jusque-là, prise par le gouvernement. Comme les hommes à qui le gouvernement a demandé d’apprendre à vivre avec le mal, le coronavirus continue sa promenade dans les quartiers de Dakar.

Ainsi de nombreux quartiers de la banlieue semblent rivaliser avec les terribles chiffres. Si dans la commune de Guédiéwaye on a compté jusqu’à 274 cas, à Mbao on a eu 211, 167 à Rufisque, 139 à Pikine, 133 à Keur Massar, 123 à Sangalkam, 105 à Yeumbeul et 76 à Diamniadio. Comme on le voit avec ces chiffres terrifiants, si la déclaration de ce matin du ministère de la santé va être une routine, le franchissement du chiffre 5000 risque d’avoir un effet psychique sur les populations.

Pour rappel, ce sont 84 personnes qui ont été déclarées morts de Covid-19 au Sénégal. Si 3919 personnes ont été déclarées guéries, 1080 personnes sont encore sous traitement. Et avec l’ouverture des frontières, tout porte à croire que ce n’est pas demain qu’il faut s’attendre à une baisse des cas au Sénégal.