Coupe du monde “Qatar 2022” : Macky Sall fait des promesses aux Lions….

A moins de trois mois de la Coupe du monde de football, le Président de la République, Macky Sall, a promis aux Lions de bonnes conditions de préparation.

“Pour la troisième fois et la deuxième fois consécutive, nos Lions seront de la partie, après avoir brillamment remporté la coupe d’Afrique des Nations. Ces belles performances confirment le standing de notre pays, dans le gotha du football continental et mondial. Tous mes vœux de succès accompagnent nos Lions ». Nous leur faisons confiance, forts de leur talent et de leur expérience. Ils connaissent le code d’honneur qui fait désormais leur réputation, “Dem Ba Dieekh”, c’est-à-dire, tenir haut les couleurs nationales et mouiller le maillot jusqu’à l’effort ultime, le fighting spirit”, a exhorté Macky Sall, devant plusieurs légendes du football sénégalais et mondial dont David Trezeguet ambassadeur de la FIFA, qui a amené le trophée de la Coupe du monde au Sénégal.

“Les moyens nécessaires pour une bonne préparation…”

“J’encourage vivement nos chers lions, leur encadrement sportif et administratif, notamment le coach Aliou Cissé « El Tactico ». Sur la route de Qatar 2022, l’Etat restera à vos cotés en mettant les moyens nécessaires pour une bonne préparation, rigoureuse, conditions de la réussite en haute compétition“, a promis le Chef de l’Etat, rappelant le sacre des Lions au Cameroun. Selon lui, cette CAN devrait servir à quelque chose. “Le Sénégal a été champion d’Afrique. Ces belles performances confirment notre standing“, a indiqué le Président sénégalais, priant pour une victoire finale des champions d’Afrique.