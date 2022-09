L’Algérie va accueillir le CHAN 2023. Hormis l’Algérie, pays organisateur, 17 pays sont qualifiées l’issue des barrages tenteront de remporter ce trophée. C’est désormais chose faite. La RD Congo a facilement disposé du Tchad en barrage. Les Léopards locaux ont gagné la double confrontation 7-1, dont un 5-0 ce dimanche.

Une écrasante victoire qui leur ouvre donc les portes du CHAN 2023. Ce qui leur permet d’ailleurs de s’offrir un record de participation à la compétition. La RDC va en effet disputer le tournoi pour la 6ème fois de son histoire. Ce qu’aucun autre pays n’a fait, à part l’Ouganda.

Par ailleurs, la République Démocratique du Congo a le plus grand nombre de victoires au CHAN avec deux trophées glanés. Les Congolais sont à égalité avec le Maroc. La dernière victoire des Léopards locaux remonte à 2016.

Le Maroc pour la passe de trois, le Sénégal de retour

Le Maroc a remporté les deux dernières éditions du CHAN (2018, 2020). Les Marocains vont donc défendre leur titre en Algérie. Ce alors qu’ils n’ont même pas disputé de barrage puisque la Tunisie a décidé d’abandonner.

Ce CHAN 2023 consacrera également le retour du Sénégal. Les Lions de la Teranga reviennent après 11 ans d’absence. Ils n’avaient plus disputé le tournoi depuis 2011 (2ème édition au Soudan). Pour ce faire, les Sénégalais ont éliminé leur bête noire, la Guinée, aux tirs au but (5-3) grâce à leur gardien Alioune Badara Faty auteur du pénalty victorieux. Un exploit puisque la Guinée a fini troisième de la dernière édition.

Première pour Madagascar, Cameroun et derniers qualifiés

Ce CHAN 2023 permettra en outre de connaitre un nouveau participant. Il s’agit de Madagascar. Les Malgaches vont disputer le tournoi pour la première fois de leur histoire. Les Bareas A’ ont écarté le Botswana malgré un nul 0-0 à domicile. Néanmoins, ils l’avaient emporté 1-0 à l’aller, à l’extérieur.

La mission s’annonçait difficile pour le Cameroun. Après sa défaite 0-1 à l’aller en Guinée Equatoriale, la sélection camerounaise A’ devait se faire violence. C’est chose faite avec une victoire 2-0 sur les Equato-Guinéens. Les Camerounais ont fait la différence en première période grâce aux réalisations de Kaïba (42e) et Marou (45e). Autre qualifié ce dimanche soir, la Côte d’Ivoire. Les Ivoiriens sont allés s’imposer aux tirs au but au Burkina Faso (5-3). Ce après deux manches toutes deux finies sur le score de 0-0.

Tous les 18 qualifiés au CHAN 2023

Angola, Congo, Mali, Ghana, Ethiopie, Niger, Ouganda, Sénégal, Mauritanie, Madagascar, Soudan, Libye, Algérie (pays hôte), Maroc (double tenant du titre), Mozambique, RD Congo, Cameroun, Côte d’Ivoire. Les dix-huit équipes de cette 7e édition du CHAN seront réparties en trois groupes de quatre et deux de trois. Du 8 au 31 janvier 2023, elles tenteront de succéder au Maroc, tenant du titre.