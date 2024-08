Côte d’Ivoire : Deux proches de l’opposant Guillaume Soro arrêtés

En Côte d’Ivoire, deux figures de l’opposition ont été arrêtées en moins d’une semaine. Il s’agit de Mamadou Traoré et Kando Soumahoro, tous deux membres du parti Générations et peuples solidaires (GPS), dirigé par l’ancien Premier ministr Guillaume Soro, actuellement en exil depuis 2019. Les autorités judiciaires n’ont pas précisé les raisons exactes de leur arrestation.

Selon leurs avocats, Mamadou Traoré serait poursuivi pour une publication sur Facebook, tandis que Kando Soumahoro serait mis en cause pour avoir signé une déclaration commune de l’opposition le 9 août. Dans les deux cas, ils sont accusés de « troubles à l’ordre public ». Mamadou Traoré, membre influent du GPS et souvent critique envers le pouvoir en place, a été convoqué le jeudi 8 août par la police criminelle. Placé en garde à vue, il a été transféré le lendemain au pôle pénitentiaire d’Abidjan. Son avocat, Me Souleymane Diallo, indique que son client est accusé d’« incitation à la haine », de « diffusion de fausses nouvelles » et de « troubles à l’ordre public ».

Une publication de Mamadou Traoré sur Facebook, désormais supprimée, aurait suggéré que l’équipement militaire présenté lors du défilé du 64e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire provenait de l’ancienne force Takuba, une opération dissoute en 2022 et opérant au Mali sous commandement français. Dans une autre publication, il a qualifié le défilé de « mise en scène ». Son avocat souligne que ces propos, bien que provocateurs, étaient exprimés dans un contexte humoristique et politique, et qu’ils relèvent de son droit à la critique. Il ajoute que la publication de Mamadou Traoré n’a pas provoqué de soulèvement populaire, minimisant ainsi l’accusation de trouble à l’ordre public.

Le GPS a réagi vivement à l’arrestation de Mamadou Traoré, dénonçant une « détention arbitraire » et réclamant sa libération immédiate. Le parti s’engage à soutenir son membre sur le plan judiciaire et à lutter contre le harcèlement dont il estime être victime. Le directeur de communication de GPS, Moussa Touré, dénonce une répression croissante contre le mouvement et accuse la justice d’être instrumentalisée pour opprimer l’opposition.

Quelques jours après l’arrestation de Mamadou Traoré, Kando Soumahoro, un autre membre de GPS, a été convoqué à la préfecture de police. Entendu pendant de longues heures, il a ensuite été transféré au Parquet, où il a été informé de sa comparution en flagrant délit. En attendant son procès, il a été incarcéré au pôle pénitentiaire d’Abidjan. Kando Soumahoro est accusé de « maintien illégal d’un parti politique » et de « troubles à l’ordre public ».

Lors de son interrogatoire, on lui a demandé s’il reconnaissait avoir signé, au nom de GPS, une déclaration commune de l’opposition le 9 août. Il a confirmé sa signature mais nié avoir ignoré une décision de justice ordonnant la dissolution de GPS. Cette dissolution fait l’objet d’une bataille juridique depuis la condamnation de Guillaume Soro et de plusieurs de ses proches en 2021 pour tentative de renversement du pouvoir. Le GPS a fait appel de cette décision, et les avocats du parti soutiennent que le mouvement n’est pas juridiquement dissous tant que les recours ne sont pas épuisés. Le procès de Mamadou Traoré est prévu pour le vendredi 16 août au tribunal de première instance d’Abidjan, tandis que la date du procès de Kando Soumahoro n’est pas encore fixée.