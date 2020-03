Coronavirus : Le gros risque que court le Sénégal

Le Sénégal gagnerait vraiment a tout faire pour que les cas confirmés de coronavirus ne se multiplient. Le risque, si jamais la situation se complique davantage,

est que le pays pourrait connaître un déficit d’équipements de protection individuelle (Epi). Les Epi sont les combinaisons utilisées pour éviter les contaminations entre les malades et le personnel soignant. « Actuellement, il y a 4 000 Epi. Si les cas se multiplient, ça ne sera pas suffisant. Or, s’il n’y a plus d’épi, les médecins vont arrêter de soigner.

J’ai déjà alerté sur ce point », a prévenu le Pr Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Fann. Il était invité, ce samedi, sur le plateau spécial de la Rts. Et le pire, à en croire le spécialiste, c’est que la combinaison n’est pas réutilisable. Or, chaque malade utilise 40 unités. Ce qui veut dire que le stock du Sénégal ne peut pas couvrir plus de 100 malades.