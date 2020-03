L’immeuble R+4 de Bougazelli sera vendu aux enchères le

L’information barre la Une du quotidien Kritik de ce lundi. En détention préventive à Rebeuss pour les délits d’association de malfaiteurs et contrefaçon de signes monétaires, l’ex-député Seydina Fall, plus connu sous le sobriquet de Bougazelli, verra son immeuble R+4, sis à Guédiawaye, vendu aux enchères à cause d’un prêt non remboursé à la Banque islamique du Sénégal (BIS). Une vente par expropriation forcée qui se tiendra le lundi 6 avril 2020, à 08 h 30, à la barre du Tribunal de grande instance de Guédiawaye, tenant audience des criées.



Ainsi, « il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble formant le lot N 118 à distraire du Tf N° 10.764/DP, sis à Guédiawaye derrière Hamo 3, d’une contenance superficielle de 171 mètres carrés appartenant à Seydina Fall, né le 30 septembre 1969 à Dakar, demeurant au quartier Fith Mith, Lot N° 520 lequel a affecté et hypothéqué l’immeuble susvisé en garantie de ses engagements vis à vis de la Banque islamique du Sénégal, à concurrence de la somme de 52 millions de F CFA« , lit-on dans l’annonce légale parue, samedi.

Une vente poursuivie à la requête de la Bis, société anonyme au capital de 20 milliards F CFA, poursuites et diligences de son Directeur général élisant domicile au cabinet de Me Abdou Thiam avocat à la cour.

Et ce, « en vertu de la grosse notariée, en date du 28 août et 03 septembre 2018, de Me Anta Kane Diallo, notaire à la Résidence de Dakar XV, Yoff Almadies, portant ouverture du crédit de Seydina Fall avec affectation hypothécaire de l’immeuble formant le lot 118 en nature de terrain bâti à Guédiawaye donné en garantie de la créance de la requérante ».

À cela, s’ajoute « un pouvoir spécial à fin de saisie immobilière donné par le Dg la Bis à Me Émilie Monique Thiaré, huissier de justice, et d’un commandement valant saisie immobilière servi le 05 décembre 2019 et visé par le Conservateur de la propriété foncière de Guédiawaye, le 06 janvier 2020 ».

S’agissant de l’objet de la vente, il s’agit d’un terrain bâti sur cinq niveaux comprenant chacun un espace familial, des dégagements intérieurs, une cuisine, quatre chambres, un cabinet de toilettes, une salle de bain, un salon et trois balcons. La mise à prix est fixée à la somme de 48 millions de F CFA et le taux des enchères à la somme de 1 000 000 F CFA. Toutefois, « nul ne peut enchérir sans avoir préalablement consigné, entre les mains de l’administrateur en Chef du Greffe du Tribunal de grande instance de Guédiawaye, une somme au moins égale au montant de la mise à prix et par chèque certifié », signe l’avocat poursuivant, Me Abdou Thiam.