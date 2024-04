Jeu de dames : Mondial par équipes (1er-8mai 2024) : Le Sénégal forfait pour Portugal 2024

Le Sénégal, via sa fédération, a déclaré forfait pour le Championnat du monde de jeu de dames par équipes, prévu en mai au Portugal du 1er au 8 mai 2024. La raison est liée à l’arbitrage budgétaire.

«Le Sénégal sera forfait pour le Championnat du monde de jeu de dames par équipes au Portugal, précisément à Albufeira». L’annonce est faite par le président de la Fédération sénégalaise de Jeu de Dames (FSJD), Adama Guèye.

«Le ministère des Sports nous a dit qu’on n’a pas déposé (le dossier) à temps pour la compétition, que le budget de la compétition n’a pas été pris en compte lors de l’arbitrage», ajoute-t-il pour expliquer les motifs exposés par les dirigeants.

«C’est la ministre même qui m’a écrit pour me le notifier hier (lundi 22 avril 2024). Or, j’ai déposé le dossier pour la compétition avant le 31 décembre dernier (2023).

Tout a été faussé par le changement de pays hôte. «La compétition était programmée initialement en Ré- publique dominicaine. Vu l’éloignement du pays, les billets d’avion, qui coutaient 2,8 millions FCFA par personne, alors qu’on devrait déplacer cinq personnes, c’était vraiment excessif. Le ministère nous a demandé de revoir cela. Et le temps de revoir cela, la Fédération mondiale a retiré l’organisation à la République dominicaine pour la donner au Portugal. Du coup, j’ai écrit une fiche technique additionnelle en février pour dire que ce n’est plus en République dominicaine mais au Portugal», explique M.Gueye.

«C’est la première fois que…»

Avec la ferme détermination d’aller au Portugal, le président de la FSJD a cherché d’autres solutions mais en vain: «Je suis même allé jusqu’à demander une assistance administrative pour des visas et que, côté fédération, on se débrouille pour aller à la compétition mais toutes les portes sont fermées».

C’est le deuxième tournoi que le Sénégal rate cette année. «Le ministère devait prendre en charge l’Open de Bourges (du 22 au 28 avril), en France, en lieu et place du Championnat du monde. Malheureusement pour cet Open, on a déposé tout ce qu’il fallait, mais, avec l’élection et les nouveaux dirigeants au ministère, cela a pris des lenteurs et l’ambassade de France ne nous a pas dé- livré de visa. La facilitation de visa a été déposée par le ministère, mais l’ambassade de France n’a pas réagi», regrette Adama Guèye, qui rappelle : «C’est la première fois que le Championnat du monde se tient sans le Sénégal».

M. Guèye rassure toutefois que le Pays de la Téranga prendra part au prochain Championnat d’Afrique, prévu en juillet 2024 en République démocratique du Congo (RDC).