Contribution : Le choix de Pastef ( Par Abdoulaye Ngom)

Le PASTEF a décidé de faire cavalier seul aux prochaines élections législatives anticipées, ce qui suscite des réactions de part et d’autre. Certains analystes et observateurs politiques pensaient que le parti allait coaliser avec ses alliés qui l’avaient soutenu au mois de mars dernier pour une liste commune. Ce qui est très logique, mais la politique n’obéit pas toujours aux règles de la logique. Certes, cette nouvelle posture de PASTEF est la meilleure décision qu’il puisse prendre. En effet, le temps dont il dispose est extrêmement court. À cela s’ajoutent la lecture objective des élections législatives passées par rapports aux listes, la générosité du président Sonko envers ses alliés et le résultat de la récente échéance électorale qui a porté le parti au pouvoir. Par conséquent, PASTEF doit se servir de ses erreurs commises avec certains de ses anciens alliés pour ne pas les répéter. En plus, le parti se trouve dans l’obligation de jauger voire confirmer, encore une fois, son poids dans l’espace politique sénégalais pour sonner la fin de la récréation et faire taire ses adversaires nihilistes et jaloux afin de continuer à dérouler à bon escient l’exécution du projet.

Le président Sonko a démontré, à travers cet acte qu’il vient de poser, son génie politique, mais aussi et surtout son courage héroïque. Nous ne sommes plus dans les calculs politiciens du régime antérieur où certaines décisions politiques étaient plutôt basées sur le gain électoral et non celui de l’intérêt général. D’ores et déjà, les militants et sympathisants devraient se focaliser sur la remobilisation des troupes et éviter toute forme de querelles internes compromettant la cohésion du parti. Le don de soi pour la patrie qui caractérise les patriotes transcende l’intérêt personnel. Donc, l’urgence de l’heure est de renouveler leur engagement et leur confiance au parti PASTEF, au président Sonko et à son excellence le président de la République Bassirou Diomaye Faye comme ils l’avaient fait durant les élections présidentielles. S’ils continuent sur cette lancée, ils seront cohérents avec eux-mêmes. Le seul objectif qui vaille présentement est d’avoir la majorité absolue à l’Assemblée nationale avec des députés au sens noble du terme qui représenteront dignement le peuple sénégalais. La victoire des élections du 17 novembre garantira a priori à l’exécutif de pouvoir faire voter ses projets de lois dont dépendra en grande partie la réussite du projet.

Abdoulaye Ngom Enseignant à New York