Contribution : 2024, année de tous les espoirs ! (Par Dr. Mamadou CISSE)

Depuis trois ans, le Sénégal a connu des tensions dont l’origine est principalement politique. Le pays a enregistré plusieurs dizaines de morts et a perdu des milliards de FCFA. Les prisons sont bondées de prisonniers politiques. Plusieurs journalistes furent emprisonnés. La liberté de la presse est mise à rude épreuve, internet et Tik Tok furent coupés. Pour un post de rien du tout sur les médias sociaux, les citoyens sont convoqués et inculpés. Les universités sont fermées et l’avenir des milliers d’étudiants est incertain.

Au niveau international l’image du pays s’est fortement dégradée. Plusieurs représentations diplomatiques ont été saccagées et des organismes internationaux ont condamné ou dégradé le ranking du pays en matière de démocratie, de liberté et de bonnes gouvernances. Sans oublier les innombrables tribunes et contributions des intellectuels sénégalais d’ici et de la diaspora qui n’ont cessé de dénoncer ou d’alerter sur la restriction des libertés au Sénégal.

Ces trois dernières années furent également marquées au Sénégal par la cherté de la vie. L’inflation a porté un coup dure au pouvoir d’achat des ménages. Pendant ce temps, plusieurs scandales financiers impliquant des personnalités politiques du régime ont été révélés.

On peut juste dire que le pays est divisé entre les partisans du régime de Macky Sall et ceux d’Ousmane Sonko. De l’avis d’historien jamais le Sénégal n’a connu des soubresauts aussi chaotiques.

Pour 2024, l’espoir est permis avec l’élection présidentielle du 25 février. Les Sénégalais vont élire un nouveau président de la République qui aura la lourde tâche de prendre en main le destin du pays pour les 5 années à venir. Son premier grand chantier devra être la réconciliation nationale. Il n’aura d’autres choix que de trouver un moyen pour pacifier le paysage politique et redorer le blason de la justice : réconcilier les citoyens avec la justice. Le 5e Président doit concentrer son énergie dans la restructuration de l’administration, assainir les finances publiques, lutter contre la corruption et garantir l’équité territoriale. Il doit faire de son objectif, sa priorité absolue la création d’emplois à travers l’agriculture, la pêche et l’artisanat. La jeunesse du pays souffre du chômage.

Les prochains tenants du pouvoir doivent engagés des réformes pour installer le pays dans une dynamique de développement, faire oublier le débat politico politicien. Bâtir un pays où enfin on parlera d’industrialisation, d’invention, de découverte scientifique, de qualité de vie etc.

Dr. Mamadou CISSE