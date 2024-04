France : Juan Branco devant le conseil de discipline le 25 juin

L’avocat Juan Branco comparaîtra le 25 juin devant le conseil de discipline du barreau de Paris, où il risque la radiation pour avoir publié sur internet des éléments couverts par le secret de l’instruction, issus d’une procédure judiciaire dans laquelle il est mis en cause pour viol.

La date a été fixée mardi par le conseil de discipline, lors d’une brève audience à laquelle l’AFP a assisté.

L’avocat médiatique, connu pour son pamphlet anti-Macron “Crépuscule” publié en 2018, était absent: il était retenu aux Etats-Unis pour y donner “une conférence dans une université prestigieuse”, a précisé son avocat Me Luc Brossollet.

Il est reproché à Me Branco, 34 ans, d’avoir publié en juin 2023, sur son compte X (ex-Twitter) et sur son site internet, des extraits d’une procédure judiciaire, notamment des procès-verbaux d’audition de plusieurs femmes qui le mettent en cause, et qu’il accuse de mentir.

Ces éléments sont toujours en ligne sur le site personnel de M. Branco, malgré les demandes répétées de l’avocate de ces femmes, Me Fanny Vial, pour qu’il les retire. Cette situation crée un préjudice important pour elles, a-t-elle expliqué mardi à l’audience, car taper leur nom dans un moteur de recherche aboutit directement sur cette page où M. Branco dévoile des éléments intimes les concernant, visant à les intimider.

Juan Branco “fait tout pour leur pourrir la vie. C’est un enfer ce qu’elles vivent depuis un an, c’est insupportable”, a souligné Me Vial.

M. Branco est mis en examen dans une information judiciaire pour viol ouverte au pôle instruction du tribunal de Paris en 2021.

AFP