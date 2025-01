Communiqué de Presse : FRAPP Ziguinchor fustige le comportement de Seydou Diallo

La population sénégalaise aspire à un changement profond, mais des comportements indignes et trompeurs continuent de ternir cette vision. L’attitude de Seydou Diallo, directeur de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA), en est un exemple flagrant.

Dans le cadre des journées de consultations gratuites prévues les 14 et 15 décembre 2024 pour le poste de santé Henry DUNANT de Ziguinchor, une délégation du Comité de Développement Sanitaire (CDS) a passé plus de 10 jours à Dakar pour solliciter le soutien des autorités sanitaires, notamment de la PNA. Malgré l’accord de la Direction Générale de la Santé (DGS), qui a octroyé un bon de médicaments et des moustiquaires, M. Diallo a refusé de valider ce bon sans fournir d’explication.

Son inaction, prolongée par son silence de plus de 10 jours et son inaccessibilité, a compromis la réussite de cette initiative essentielle pour la population. Un dirigeant d’une institution aussi cruciale que la PNA doit incarner la réactivité, la transparence et le respect envers les citoyens. En ignorant les besoins urgents et en empêchant la récupération des médicaments à la Pharmacie Régionale d’Approvisionnement (PRA) de Ziguinchor, M. Diallo a manqué à ses responsabilités.

Malgré les interventions de plusieurs responsables, ce refus injustifié prive les habitants de Ziguinchor de soins et de médicaments vitaux, réduisant à néant les efforts du CDS et des volontaires. Cet incident est un affront à ceux qui œuvrent pour un Sénégal meilleur.

Nous appelons Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko à prendre des mesures fermes face à cette irresponsabilité. Le Sénégal ne peut progresser sans une gouvernance fondée sur l’intégrité et le service à la population.

L’inaction de M. Diallo doit être examinée, et des mécanismes doivent être instaurés pour éviter que de tels abus bureaucratiques ne freinent des initiatives destinées à améliorer la santé publique. Restaurer la confiance en nos institutions exige des leaders accessibles, responsables et engagés.