LSFP saison 2023/2024: Huit matchs sur 364 sont émaillés d’incidents majeurs

Faisant le bilan de la saison écroulée, le vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Pape Momar Lô a précisé que la Commission de discipline de la LSFP a rendu 96 décisions dont 64 avaient trait à des cas de suspensions, d’interdictions de vestiaires, de stades ou de bancs de touche concernant des joueurs et officiels d’équipes.

‘’Sur les 364 matchs joués, nous avons identifié huit matchs qui ont été émaillés d’incidents majeurs’’, a-t-il dit.

A cela s’ajoutent trois décisions d’absences d’équipes constatées qui ont conduit à des forfaits, trois autres forfaits pour d’autres causes, une décision sans suite. ”Treize autres décisions ont concerné des cas d’incidents pendant, avant ou après match’’, a-t-il détaillé.

‘’Il y a sept décisions sanctionnant les pratiques occultes et huit réclamations d’avant match. Pour ces réclamations, quatre ont concerné des cas de fraudes d’identité, un pour suspension non purgée, un pour défaut de qualification et un autre pour non-respect de la réglementation sur le contrat’’, a-t-il ajouté.