Collecte de parrainages: Le mouvement ”Nieup” de Khadim DIA promet 10 milles parrains à Amadou Ba

Avec un objectif de 10 milles parrains à collecter, le mouvement ” Nieup” de Kadim Dia s’est officiellement engagé ce samedi 14 octobre dans la conquete des citoyens pour le compte du candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba.

Cette formation politique nouvellement née à la Sicap ou réside son leader, compte au delà des régions de Dakar et Matam ou il est pour le moment représenté, s’étendre dans l’ensemble du territoire national. Le rendrez vous du jour a été aussi, pour les différents responsables venus de Dakar et des de Matam, de recevoir des mains de leur leader leurs parchemins. Les responsables ainsi investi de la mission et du pari de remettre à Amadou les 10 milles parrains, ont promis de relever le défis sur terrain.

Prenant la parole à son tour, l’autorité du jour à donner quelques enseignements aux responsables et au public nombreux venu répondre à l’appel sur le comment se fait l’inscription sur les fiches de parrainages.

Khadim Dia n’a pas manqué par ailleurs à inviter les sicapois particulièrement les jeunes à se rapprocer des structures mises en place par l’Etat pour leur accompanement dans la recherche d’emploi et la création de projets.

Monsieur Dia a fini son discours en sollicitant l’enagement de ses partisans à accompagner le candidat Amadou Ba dans la conquete du fauteuil présidentiel à travers les élections.