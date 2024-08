Le Sénégal a remporté trois prix aux 24e journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie (Sohachim) organisées du 12 au 16 août derniers à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire. Il s’agit, détaille Pr Issa Samb, enseignant-chercheur à l’Université Alioune Diop de Bambey, « du meilleur prix du groupe thématique: Chimie des substances biologiquement actives [Resboa: Gt2] remporté par Siga Sagne, doctorante à l’Université Assane Seck de Ziguinchor ».

Interrogé par Le Soleil, il poursuit : « Il y a aussi deux meilleurs [Prix féminins des groupes thématiques de Chimie des matériaux

(Remoa: Gt1) ; Chimie des substances biologiquement actives (Resboa: Gt2) remportés respectivement par Ngoné Diouf, doctorante à l’Ucad [Université Cheikh Anta Diop de Dakar] et Siga Sagne de l’Université Assane Seck.»

L’interlocuteur du journal renseigne que le thème général de cette édition portait sur «Chimie et économie circulaire : quelles contributions pour un développement durable des populations et des entreprises en Afrique ? ». La participation du Sénégal a « toujours été appréciée » par la communauté scientifique, s’enorgueillit l’enseignant-chercheur. Qui saisit l’occasion pour demander à l’État du Sénégal « de soutenir davantage les chercheurs en Chimie par l’équipement des laboratoires et le financement de leurs projets de recherche.

La Sohachim, créée pas son assemblée constitutive en 1994 à la Faculte des sciences de la santé de l’Universté de Ouagadougou, a pour but de rassembler et de créer une véritable synergie entre les personnes physiques et morales concernées par les sciences chimiques et leurs applications dans les processus de développement des pays impliqués, rappelle-t-il.