Ces derniers mois, le Sénégal fait face à plusieurs litiges fonciers. Que ce soit à Dougar, à Ndingler ou dans d’autres localités sénégalaises, la tension est à son comble et des scènes de violences déjà notées. Sur le plateau de Jakaarlo, sur la Tfm, Cheikh Yérim Seck a fait de graves révélations sur la société immobilière indienne Senegindia. Pour le journaliste, si le Sénégal devait bruler un jour, c’est cette société qui le brulera.

« Si le Sénégal doit brûler un jour, c’est la société Senegindia qui le brulera. Cette société fait des choses très graves et je prépare même un dossier dessus. Je vous donne un exemple : derrière l’assemblée nationale, il y un site de 8000 m2 où se trouve l’immeuble de l’Ile, qui est un patrimoine culturel du Sénégal. SenegIndia a réussi à avoir 2000 m2 sur ce site et a rasé cet immeuble qui est un patrimoine. De plus, le premier problème est que Macky Sall, en tant que Premier ministre, avait signé un décret pour dire qu’aucun territoire de l’Etat ne sera plus cédé à un particulier. C’est pourquoi je dis que Macky n’est pas au courant », dit-il.

Pour Cheikh Yerim Seck, Senegindia, c’est comme si des Sénégalais étaient allés en Inde et négocier un terrain de 2000 m2 derrière le Taj Mahal, avant de raser ce site historique. « C’est ce que SenegIndia a fait. Cette société est partout au Sénégal. Je vais faire un texte expressément sur tout ce que fait SenegIndia au Sénégal pour que le président Macky Sall soit au courant », ajoute-t-il sur la Tfm.