Orages et pluies : Les prévisions de l’Anacim pour les prochaines 24 heures

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié son bulletin du jour sur les prévisions de la météo. Selon l’agence, des pluies et orages sont attendus dans une grande partie du pays.

« Des orages et pluies d’intensités variables sont prévus dans les régions Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda), Centre (Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel) ainsi qu’à Dakar et Thiès durant cet après-midi et la nuit. Ailleurs, le ciel sera stable et fortement ensoleillé au courant de la journée », lit-on sur le communiqué de l’Anacim.

« Le temps restera sensiblement chaud sur le pays particulièrement au Nord-est (Linguère, Podor, Matam) où des pics de 37 à 39°C seront relevés. Sur les localités Sud, Centre et Nord-ouest, les températures journalières évolueront entre 33 et 35°C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée », ajoute l’Anacim dans son bulletin de ce mardi 25 juillet 2023.