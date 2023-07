Annonce du candidat de BBY: Pape Mahawa Diouf parle d’une ”authentique Yewwi Askan Wi”

Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la Cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar a estimé, ce mardi sur RFM Matin, que l’émigration clandestine n’est pas une exception sénégalaise”. “Le phénomène de l’émigration irrégulière est un problème mondial, a-t-il indiqué.C’est un phénomène continental de la Guinée Bissau au Maroc. Les migrants viennent du moyen orient vers l’Europe”.

Le Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) dénonce, également, “le traitement inhumain et indigne fait à nos compatriotes subsahariens dans les pays du Maghreb”. “Les déclarations du Président tunisien sont inacceptables”, fustige-t-il.

Comme solution à ce phénomène, il a attiré également l’attention “sur la liberté de circulation pour faciliter la fluidification des flux migratoires et favoriser un véritable codéveloppement”. Mais aussi sur “la nécessité de garantir l’égalité en dignité et en droits, de tous les êtres humains”.

Papa Mahawa Diouf a aussi évoqué “la validation politique de la Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (Snlmi) et son Plan d’actions opérationnel”. “Cela va constituer un tournant décisif dans la prise en charge de la lancinante problématique de la migration irrégulière avec les mesures du Comité interministériel de lutte contre l’émigration clandestine (Cilec), qui va piloter la Snlmi”, considère-t-il.

Alors que le gouvernement est critiqué par l’opposition pour son incapacité, selon elle, à répondre aux besoins de la jeunesse, M. Diouf a rappelé “les efforts non négligeables du gouvernement du Sénégal dans l’emploi des jeunes notamment le financement de l’entrepreneuriat et la formation professionnelle et la professionnalisation des filières à l’Université”.