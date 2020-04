Ce qu’on sait du 8e cas de décès au Sénégal

L’homme qui est décédé à Thiès s’appelle Lamine Sène. Il habite le quartier Bountou dépôt. Sa famille a été mise en quarantaine depuis hier samedi, 25 avril 2020. La victime âgée de 88 ans est décédée à son domicile. Des tests effectués sur sa dépouille ont confirmé qu’il était porteur du Covid-19. Le Sénégal enregistre donc ce dimanche son 8e cas de décès.

Pour rappel, le dernier bilan au Sénégal fait de 57 cas positifs. En détails, il s’agit de 47 cas contact suivis et de 9 cas communautaire et d’un cas importé. Ces cas communautaires viennent de Sangalkam (1), Mbao (2), Tambacounda (1), Touba (2), Mbour (3). En sus, 7 patients ont été guéris. Et depuis le début de la pandémie, 671 cas ont été déclarés positifs jusque-là. 283 d’entre eux sont guéris, 8 patients sont morts et un autre évacué, soit un total désormais de 380 hospitalisés.