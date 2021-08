Entre janvier et juillet : 1 836 accidents enregistrés dont 655 corporels

C’est l’hécatombe sur les routes. Les chiffres livrés par le lieutenant de police, Commandant de la compagnie de circulation du commissariat central de Dakar sont préoccupants. «De janvier au mois de juillet, 15 accidents mortels sont notés. Pour les accidents corporels, on a dénombré 655 et pour les accidents matériels, ils sont au nombre de 1 166. Donc, on a un total de 1 836», a renseigné El Hadj Malick Niang, ce mardi 3 août, lors de la rencontre sur la sécurité routière.