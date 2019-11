Situé dans le département d’Oussouye, en basse Casamance, le village d’Essyl a été le théâtre d’un événement insolite pour les personnes étrangères à la culture Diola. Loin de la ville et de la forte influence des religions musulmane et catholique, le Kassa a su garder intact cet héritage païen que les ancêtres lui ont légué. Reportage.

En visite dans la zone, les reporters de Kewoulo ont assisté à la cérémonie de deuil d’un notable de Kassa. Et plus que le cérémonial qui a accompagné ce deuil, c’est le message poignant des parents qui interroge l’être humain sur son devenir. S’il y’en a encore des êtres qui pensent que les morts ne peuvent rien faire pour les vivants, ils vont devoir changer de langage, à défaut de croyance, s’ils veulent avoir la paix à Essyl. Ici, depuis la nuit des temps, ont croit fermement que les morts ne sont pas qu’un tas de chair périssable, incapable d’agir sur la vie des hommes.

Très attachées à leur mort, les populations d’Essyl comme de toute la basse Casamance s’organisent toujours pour rendre un dernier et bel hommage à leur disparu avant de les rendre à la terre. « Catholique de naissance, l’homme dont la cérémonie est organisée ce matin a, à en croire Honoré Diatta, décidé de retourner à la religion de ses ancêtres: le paganisme. »Tradipraticien, le défunt était un homme très important dans le coin et de nombreuses personnes viennent de partout au Sénégal se faire soigner. Et lorsque un homme de cette trempe disparaît, le cérémonial ne peut être que grand.