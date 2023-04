Nostalgiques de la belle époque du chemin de fer du Sénégal, les cheminots du département de Diourbel se réjouissent d’une probable reprise des activités de leur société. Les travailleurs du rail gardent espoir d’entendre, à nouveau, les sifflets des trains après le début des travaux de réhabilitation ordonné par le Président de la République en Conseil des Ministres décentralisé à Thiès.

Les travaux de réhabilitation du chemin de fer ont démarré dans la région de Diourbel. En cette matinée du vendredi 21 avril 2023, les manœuvres ont commencé très tôt les activités, et ce, malgré la forte chaleur qui sévit. Les travailleurs, trouvés à hauteur du sous-quartier Keur Yelly Manel, sont à pied d’œuvre pour le dégagement des corps étrangers. Parmi les neufs, deux sont vêtus de gilets verts. Les sept, eux, portent des gilets de couleur orange. Certains travaillent avec des piques, d’autres utilisent des pelles ou des râteaux. Ils portent également des gants blancs et des chaussures de protection. Avec ces outils mis à leur disposition, les manœuvres nettoient les rails en enlevant les ordures versées par les habitants des quartiers proches du chemin de fer. Ils nettoient et débouchent sous la supervision du chef d’équipe, Abdou Sène, vêtu d’un gilet vert, observant tantôt quelques des temps d’arrêt. Le nettoyage intervient après le dégagement des déchets versés aux alentours des rails. Située entre la gare ferroviaire de Diourbel et le Lycée technique Ahmadou Bamba (Ltab), cette portion est érigée en dépotoir d’ordures depuis quelques années. Selon Abdou Sène, ces opérations préalables sont effectuées par le district de Diourbel. L’agent de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (Sncfs) indique que leur structure a fait appel à sept autres ouvriers pour compléter les quatre travailleurs permanents du personnel de Diourbel. Leurs tâches concernent uniquement l’axe Khombole-Guinguinéo en passant par Bambey, Diourbel et Gossas. « La réhabilitation du chemin de fer s’étend évidemment de Dakar à Tamba, mais les travaux sont répartis entre les districts. Celui de Thiès arrête ses actions à hauteur du village de Sewekhaye. Après Diourbel, les districts des villes de Kaffrine, Koungheul et Tamba vont assurer le reste du trajet », renseigne le chef d’équipe. Après les opérations de balayage et de nettoyage, interviendra la deuxième phase consistant à poser les pierres de sécurité par la Direction générale. « Nous constatons qu’il n’y pas assez de pierres, alors qu’elles sont fondamentales dans le fonctionnement du chemin de fer. Elles permettent de sécuriser les rails et de faire rouler les trains convenablement », souligne-t-il.