CAN 2024 Qualifications: Le Sénégal se rend au Rwanda pour le match du 9 septembre

La saga de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024 marque une nouvelle étape. D’après des sources sûres, le Sénégal a enfin décidé de se rendre au Rwanda pour le dernier match de qualification. La rencontre est prévue pour le 9 septembre 2023 au stade Huye. Un communiqué de presse de la Fédération sénégalaise de football (FSF) est actuellement à l’étude.

Suite à plusieurs échanges de lettres animés entre les deux fédérations, la FSF a décidé de faire des concessions. Pour rappel, Le Rwanda était d’accord pour accueillir le Sénégal dans le stade du Président Abdoulaye Wade. La fédération rwandaise était parvenue à un accord de principe selon lequel le retour devrait se faire à Kigali.

Toutefois, la FSF, dans une lettre à la CAF, a précisé que l’entente de principe ne signifiait pas entente définitive. Elle a précisé qu’un nouvel élément entrait dans cette dernière fenêtre avec le match amical contre l’Algérie le 12 septembre à Dakar. Un match que la FSF considère plus important que le rendez-vous Sénégal-Rwanda, qui a perdu son intérêt avec l’élimination du Rwanda et la qualification du Sénégal.

Étant donné que le Rwanda a refusé d’entendre ces arguments, le Sénégal a demandé l’arbitrage par la CAF. Mais enfin, afin de mettre fin à la controverse, l’organisme fédéral décida de rendre visite à Paul Kagame. Un geste destiné à renforcer les relations entre Dakar et Kigali, et en particulier entre les deux présidents, Kagame et Sall.