Blessures et retours clés pour l’Olympique de Marseille avant le match crucial contre l’OGC Nice

L’Olympique de Marseille, affecté récemment par plusieurs blessures, se prépare pour un affrontement décisif en Ligue 1 contre l’OGC Nice ce mercredi. La période semble cependant marquer un tournant avec le retour annoncé de plusieurs joueurs clés.

Samuel Gigot et Amine Harit, absents lors du dernier match en raison de suspensions, seront de retour sur le terrain. De plus, Jonathan Clauss, après une blessure à la cuisse, a repris l’entraînement partiellement ce samedi et devrait être opérationnel pour le match.

Les nouvelles sont également positives concernant Ismaïla Sarr et Chancel Mbemba, qui ont participé à l’entraînement et pourraient jouer mercredi, bien que leur titularisation ne soit pas encore confirmée.