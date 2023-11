Cambriolage chez Serigne Maodo Sy Dabakh : La Dic arrête trois (3) de ses employés

La Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l’arrestation des principaux suspects impliqués dans le vol du coffre-fort appartenant au guide religieux Serigne Maodo Sy Dabakh. Les malfaiteurs, identifiés comme étant son coursier, Abdoulaye Diop, ainsi que ses deux gardiens, Mbagnick Ndongue et Magueye Ngom, ont orchestré ce méfait lors de la nuit du Gamou, profitant de l’absence du maître des lieux.

Selon les détails rapportés par L’Observateur, c’est vers deux heures du matin que le coursier Abdoulaye Diop, armé d’un pied de biche, a réussi à forcer la serrure de la chambre à coucher du chef religieux.

Accompagné des deux gardiens complices, bien familiers avec l’espace, ils se sont dirigés directement vers le coffre-fort, fracturant celui-ci pour s’emparer d’une somme estimée à 30 millions FCFA et de bijoux en or d’une valeur de 25 millions FCFA. Le butin a été partagé entre les malfaiteurs peu après les faits.

De retour de Tivaouane, Serigne Maodo Sy Dabakh a constaté le vol et a immédiatement interrogé ses employés, qui tous ont nié être impliqués dans cette affaire.

Le préjudice s’élevant à 55 millions FCFA, une plainte a été déposée au Parquet, et la gendarmerie nationale a été saisie pour une enquête préliminaire. Deux semaines plus tard, la Dic a repris le dossier pour une enquête approfondie.

Après des investigations sur le terrain et l’analyse des enregistrements des caméras de surveillance, les enquêteurs ont réussi à identifier les trois suspects, lesquels ont reconnu les faits lors d’une confrontation vidéo en présence des autorités.

À en croire le journal, Abdoulaye Diop a reconnu avoir commis le vol avec la complicité des gardiens, précisant qu’ils avaient éteint tardivement la lumière pour brouiller les enregistrements de la caméra de surveillance. Les trois individus ont été présenté devant le procureur de la République hier mardi, pour « association de malfaiteurs et vol avec effraction commis la nuit, portant préjudice à leur employeur ».