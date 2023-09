Caen-France : Un jeune footballeur décède d’une crise cardiaque à 12 ans

Chrys, un jeune garçon de 12 ans licencié à Mondeville, près de Caen, est décédé chez lui subitement à la suite d’un arrêt cardiaque. Il avait renoncé à s’entraîner ce jour-là, ne se sentant pas bien.

Le club de Mondeville est en deuil. Ce vendredi, le club normand, situé près de Caen, a annoncé la mort d’un de ses jeunes joueurs. Chrys, 12 ans, est décédé chez lui d’un arrêt cardiaque. Selon le site Actu.fr, le jeune garçon avait renoncé ce jour-là à s’entraîner, ne se sentant pas bien. Raccompagné par le parent d’un coéquipier, il est finalement décédé quelques minutes plus tard.

Licencié au club de Mondeville, il avait également évolué au sein du Groupement Blainville-Biéville-Beuville. “Nous n’avons pas les mots pour pouvoir exprimer notre immense tristesse. Nous garderons en souvenir de lui un excellent joueur et un enfant merveilleux. Nous présentons à sa famille au nom de tous ses amis du club nos plus sincères condoléances”, a indiqué son ancien club sur Facebook.

Ce samedi, avant le match de Régional 2 entre l’USON Mondeville et ESFC Falaise (1-0), une minute de silence a été respectée en l’honneur de Chrys, qui évoluaient avec les U13 du club.

Succession d’hommages

Toujours selon Actu.fr, le club de Mondeville a laissé la décision aux éducateurs et aux joueurs le choix de jouer ou non ce week-end. Les joueurs de l’équipe première se sont échauffés avec un tee-shirt blanc sur lequel certains avaient écrit “RIP Chrys”. “Ce n’était pas facile de jouer dans ce contexte, mais ça a été un facteur motivationnel supplémentaire”, a estimé l’entraîneur Matthieu Chevreau. Son grand frère Cédric, également licencié à Mondeville, a participé au cri dans les vestiaires. Sur les réseaux sociaux aussi, la mémoire du jeune Chrys a été saluée. Les membres du club garderont en souvenir son “beau sourire, sa gentillesse et sa passion pour le football”.