Les révélations d’AFTU sur le chauffeur du bus Tata incendié à Yarakh…

Hier, mardi, le bus Tata de la ligne 65 a été attaqué par des individus non identifiés à Yarakh. L’attaque du bus au cocktail molotov a fait deux morts et plusieurs blessés graves. Dans la foulée, le ministre de l’Intérieur s’est rendu sur les lieux et a parlé d’une attaque terroriste, avant même une enquête.

Cependant, sur les réseaux sociaux, certains doutent et parle d’un complot, arguant que le chauffeur serait un policier. Mais il n’en est rien. En effet l’AFTU (Association de financement des professionnels du transport urbain) pour en savoir plus sur le chauffeur de la ligne 65 dont le bus a été incendié. Et selon les responsables de l’AFTU joints au téléphone ce chauffeur officie à l’AFTU depuis des années. L’AFTU a donc balayé d’un revers de main les accusations envers le chauffeur.