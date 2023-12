En visite au Burkina Faso pour deux concerts, le reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly a eu une rencontre avec le président burkinabé de la transition, Ibrahim Traoré, hier, vendredi 22 décembre. Au cours de cette audience, l’artiste a abordé des thèmes tels que l’unité africaine et le combat pour la souveraineté des pays du continent.

À sa sortie de l’audience, Tiken Jah Fakoly a exprimé ses félicitations au président burkinabé pour son engagement en faveur de la souveraineté de son pays et de l’Afrique. Il a souligné que le combat au Burkina Faso est un combat pour l’Afrique et pour la véritable indépendance, précisant que la génération actuelle aspire à récupérer la « vraie copie » de l’indépendance sans animosité et sans s’opposer à quiconque.

L’artiste a promis son soutien au président de la transition, reconnaissant que la voie empruntée n’est pas facile. Il a salué la détermination du chef de l’État, soulignant que cela est possible parce que le peuple est d’accord et le soutient dans ce combat pour la liberté.