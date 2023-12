Ce samedi après midi, les Parcelles Assainies avec le Mouvement National pour la Solidarité (MNS) d’Ousmane Diagne ont accueilli un monde fou. Initiateur du MNS Ousmane Diagne a fait le lancement officiel de celui, et profitant de cette tribune qui s’offre à lui, de déclarer officiellement d’accompagner le candidat de Benno Bokk Yakkar Amadou Ba.

Le Mouvement National pour la Solidarité (MNS) s’est défini comme objectif de travailler pour les Parcelles Assainies où a vue le jour son initiateur Ousmane Diagne. Cependant le MNS se focalise sur le bien être des femmes et des jeunes de sa localité. Dans ce sens, la présidence de ce mouvement est assurée par une femme en la personne de Madame Fatou Diop, une badiénou Gokh qui œuvre elle aussi dans le social et accompagne les femmes de sa localité.

La jeunesse faisant partie de ses cibles, le politicien natif des parcelles unité 20 lance un appel à la jeunesse afin qu’elle travaille à gagner dignement sa vie, ne pas pas dépendre de la politique car selon Ousmane Diagne, la politique n’est pas un métier, il faut être dans quelque chose d’abord. “ nous jeunes, notre pays a besoin de nous, et ensemble nous devons travailler main dans la main pour pouvoir relever les défis qui nous attendent. Mais nos braves dames ne sont pas en reste, car l’adage dit que derrière chaque grand homme se trouve une brave dame, donc un grand merci à nos mamans, à nos épouses, et à nos sœurs. LE MNS est pour nous tous, ensemble nous ferons triompher le Sénégal, en passant par les Parcelles Assainies, car qui gagne les Parcelles Assainies gagne Dakar et qui gagne Dakar, gagne le Sénégal.”

Pendant ce rendez politique, Monsieur Diagne a su mobiliser plusieurs acteurs politique des Parcelles Assainies de tout bord, il les a appelé à travailler ensemble, main dans la main pour le développement de leur commune. ” Je remercie Mayacine qui m’a mis en rapport avec Madame Aissata Billy Ba qui m’a accueilli dans maison comme son propre fils. J’ai décider depuis ce jour d’intégrer l’APR et le Benno Bokk Yakkar“. Dans ce sens, le Mouvement National pour la Solidarité (MNS) va soutenir les femmes et les jeunes, et de se mobiliser comme un seul homme pour assurer la victoire de leur candidat Amadou Ba au soir du 25 février 2024 pour la continuité du Sénégal émergent de son excellence le président de la République Macky Sall