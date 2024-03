Brama Traoré, fermeté et ambition pour les Étalons du Burkina Faso.

Lors de sa présentation officielle, Brama Traoré, le nouveau sélectionneur des Étalons, a affirmé la rigueur qu’il comptait instaurer au sein de l’équipe nationale burkinabè. Soulignant l’importance de la discipline, il promet une approche stricte et motivante. « J’aurai une main de fer. Je manierai le bâti. Et la carotte. Et je ferai tout pour que la discipline règne », a-t-il déclaré, conscient des défis sportifs et sociétaux actuels que rencontre son pays.

Sa confiance dans sa mission et son patriotisme étaient palpables lorsqu’il a exprimé sa détermination à œuvrer pour l’élévation du football burkinabè : « Je me battrai en tant que patriote ». Brama Traoré a aussi évoqué les forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina Faso, les remerciant et soulignant leur rôle dans la paix qui permet de jouir du football.

« Je suis résilient. Je suis patient », a-t-il continué, illustrant sa sagesse et les épreuves déjà surmontées dans sa carrière. Avec espoir et détermination, il s’engage à conduire les Étalons vers de nouvelles victoires, visant la qualification pour la Coupe du Monde et le triomphe à la Coupe d’Afrique des Nations.