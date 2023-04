Boutoupa Camaracounda : Diagnostic d’une commune sans électricité qui a mal partout

La commune de Boutoupa Camaracounda traine encore le pas dans le domaine de la modernité. Cette localité du département de Ziguinchor est l’une des rares sinon la seule commune qui n’est pas électrifiée. Un passif qui freine l’élan de retour de ses populations déplacées qui accusent l’Etat « d’oublier » magistralement leur commune qui vit encore sous l’ère de l’antiquité Reportage de Sud Quotidien

«Quelle est la commune au Sénégal qui n’est pas électrifiée ? » Il faudra se déplacer jusqu’à Ziguinchor pour trouver la réponse à cette question. En effet, Boutoupa Camaracounda dans le département de Ziguinchor détient aujourd’hui le triste record des communes non encore électrifiées dans le pays. C’est l’une des rares communes du pays sinon la seule qui n’est pas électrifiée.

Plongée dans le noir depuis des lustres, Boutoupa CamaraCounda s’explique encore difficilement cet état de fait. Aucun de ses 24 villages n’est électrifié, même le chef de lieu de commune Boutoupa est plongé dans le noir.

« C’est inacceptable qu’on court depuis des décennies derrière cette électrification. Nous avons fait notre devoir envers l’Etat et le Président mais on est toujours là dans cette période de la préhistoire sans électricité », se désole le nouveau maire Ousmane Sanding qui estime que le Président Macky Sall et son régime ont oublié Boutoupa qui est pourtant l’une des rares communes qui gagne pour la mouvance présidentielle lors de joutes électorales.

Même le maire déchu de cette commune Malang Gassama perd le nord lorsqu’il est interpellé sur cette situation de non électrification de sa commune.

« C’est la seule commune au Sénégal qui n’est pas électrifiée. Des promesses, nous en avons reçues tellement avec des missions çà et là qui viennent mais toujours rien», peste le maire de la commune qui estime que cette situation freine considérablement le retour des populations déplacées».

Une situation déplorable et déplorée par les populations qui pointent un doigt accusateur sur l’entreprise en charge des travaux. « Les travaux s’effectuent à pas de caméléon. Depuis le mois de juillet dernier, l’équipe de « ETM » en charge des travaux est présente une semaine et disparait pendant trois semaines. Et pourtant, toutes les conditions sont réunies pour leurs agents en terme de logement, de restauration … », déplore Ousmane Sanding qui, sans détours, est d’avis que le Président Macky Sall n’aime pas Boutoupa.

« Cette situation est très déplorable, inimaginable, invivable. Boutoupa et le Président, c’est une question de moi je t’aime. Mais ce que nous voyons, nous disons au gouvernement et à Macky Sall nous t’aimons mais Macky Sall n’aime pas Boutoupa … », lance avec dépit le maire de Boutoupa Camaracounda qui enfonce le clou.

« C’est une commune qui souffre de tout en terme d’électricité, de pistes de production, d’accès à l’eau : aucune mesure d’accompagnement n’est aujourd’hui visible de la part de l’Etat en faveur de Boutoupa. Nous avons une commune retour. Le manque d’électrification freine le retour des populations car ces populations ne peuvent pas quitter des zones éclairées et rejoindre leurs contrées dans le noir. C’est incompréhensible », lance avec dépit l’élu qui interpelle le chef de l’Etat Macky Sall pour éclairer la zone.

La question d’insécurité longtemps agitée et qui semblait retarder l’électrification de la zone n’est plus d’actualité selon ces mêmes populations qui dressent un tableau reluisant de la situation sécuritaire de la zone.

« Il y a la paix aujourd’hui à Boutoupa, notre commune n’est plus une zone rouge. Ici, les gens bougent comme ils veulent. Alors qu’on ne nous parle plus d’insécurité qui entravait l’électrification de la commune … Nous réclamons l’électricité. Nous ne pouvons pas être les seules populations dans cette situation», martèle l’imam de Boutoupa. Comme pour ne pas arranger les choses, le manque d’électricité est insoutenable dans cette contrée du département de Ziguinchor surtout dans ce contexte de Ramadan marqué ces derniers jours par une forte chaleur.

« A cette période de Ramadan, les morceaux de glace sont vendus entre 200 et 250 francs Cfa. Une situation déplorable», peste M. Sanding

Aujourd’hui c’est la dynamique de retour des populations déplacées qui en prend un sacré coup. L’élan du retour est ralenti par cette situation de manque d’électricité. Boutoupa plongée dans le noir avec ses 24 villages, les populations crient à une discrimination qui ne dit pas son nom et continuent de réclamer l’électricité dont le manque freine considérablement le développement de cette contrée très éprouvée par les années de conflit.

Un manque d’électricité qui continue de plonger ces populations de la commune de Boutoupa dans le noir. Une situation inexplicable et inacceptable par les populations de cette zone qui pourtant essaient tant bien que mal d’effacer les stigmates du conflit

