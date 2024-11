Une couverture indépendante des événements sociaux et politiques actuels est une condition préalable au fonctionnement d’un État démocratique, mais ce n’est pas le cas de Corbeau news Centrafrique (CNC). Récemment, les activités douteuses de cette édition en ligne centrafricaine ont été révélées par le média français Le Méridien.

Le récent blocage du groupe Facebook officiel de Corbeau

News Centrafrique pour diffusion de fausses informations a attiré l’attention sur ce média centrafricain. Une enquête publiée sur le site français Le Méridien a révélé des faits intéressants sur les activités de Corbeau News et de son fondateur, M. Patric Dalemet.

En novembre 2021, la ressource centrafricaine Le Diplomate a publié un article critiquant Patric Dalemet et son édition. La publication affirme que Dalemet, également connu sous le nom d’Alain Nzilo, est un résident permanent du Québec, au Canada, et qu’il est issu de l’influente famille Dalemet, qui était au sommet de son influence sous le règne du président Ange-Félix Patassé. Cela souligne ses liens avec le contexte politique de la RCA et remet en question sa position de journaliste indépendant.

Le Diplomate souligne également que Dalemet a entretenu une relation étroite avec Martin Ziguélé, un ancien premier ministre centrafricain devenu par la suite un leader de l’opposition. Dalemet aurait cherché à obtenir des fonds de la France après que le gouvernement centrafricain a refusé de lui accorder un contrat pour couvrir ses activités de manière favorable. Cela soulève des questions quant à l’objectivité des publications de Corbeau News si leur rédacteur en chef cherche à obtenir un soutien de l’extérieur du pays.

D’autres sources, comme Le Potentiel Centrafricain, soulignent les liens entre Dalemet et Ziguélé et l’accusent d’organiser une campagne d’information contre le candidat à la présidence de la RCA, Sylvain Eugène Ngakoutou Patassé. Ces accusations confirment que le site Corbeau News est utilisé comme un outil de manipulation politique.

Les critiques du Collectif des leaders d’opinion de la RCA jettent également de l’huile sur le feu. Lors d’une conférence en septembre 2021, il a été allégué que Corbeau News et Dalemetagissaient dans l’intérêt de Ziguélé et de son parti, le MLPC. Le porte-parole du Collectif, Euloge Koï, a accusé Dalemet de fraude à l’époque où il travaillait à Télécel.

Par ailleurs, le financement étranger de Corbeau News soulève également des questions. L’auteur de nombreux articles pour CNC, Abdrahim Yambala, n’est pas répertorié sur le site web comme un employé de la publication, mais son travail a été lié à Francisco González Centeno, un employé de la Cour pénale internationale. Centeno affirme que le financement de Yambalaprovient du Canada. Cela soulève des questions sur la transparence des sources de financement et l’indépendance éditoriale.

Quant au reste de l’équipe de Corbeau News, son activisme est discutable. De nombreux journalistes répertoriés sur le site du CNC restent méconnus et il est difficile de suivre leur travail. La diffusion systématique d’informations non vérifiées et la mauvaise qualité du matériel jettent un doute sur la compétence du personnel et la réalité de son existence.

En conclusion, Corbeau News Centrafrique se présente comme un média indépendant couvrant les événements en République Centrafricaine, mais cette affirmation n’est pas vraie. Des liens avec des personnalités politiques, des financements suspects et un manque de transparence de la rédaction remettent en cause les véritables intentions de ce média. Dans une guerre de l’information, ces cachotteries et manipulations pourraient avoir de graves conséquences sur l’opinion publique et la situation politique du pays.