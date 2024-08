L’une des plus grandes prisons d’Ouganda est sans eau depuis presque deux semaines après que les autorités n’ont pas payé des factures qui s’élèvent à environ 5 millions de dollars, ont déclaré lundi des responsables de l’établissement pénitentiaire.

La prison de sécurité maximale de Luzira, en périphérie de la capitale Kampala, abrite plus de 8.000 détenus hommes et femmes et environ 2.600 membres du personnel, selon les registres du Parlement.

Le 13 août dernier, la société nationale de distribution d’eau “a coupé les services d’eau du complexe pénitentiaire de Luzira en raison de factures d’eau impayées” d’un montant de 4,8 millions de dollars (environ 4,2 millions d’euros), a déclaré lundi le porte-parole du service pénitentiaire ougandais, Frank Baine, sans préciser depuis combien de temps les créances n’ont pas été honorées.

Des négociations sont en cours entre le service pénitentiaire, les ministères des Finances et de la Planification et du Développement économique et la compagnie des eaux.

Baine a précisé que la prison dépendait pour son alimentation de réservoirs amenés par camions.

Cette situation a provoqué l’ire de l’opposition, dans ce pays d’Afrique de la région des Grands lacs dirigé d’une main de fer depuis 1986 par Yoweri Museveni.

“Comment l’eau peut-elle être coupée à la prison de Luzira? Le gouvernement est-il responsable des affaires du pays ?”, a déclaré à l’AFP l’opposant Francis Zaake, qualifiant la situation de “honte nationale”.

La prison de Luzira, construite par les Britanniques dans les années 1920, est depuis de nombreuses années délabrée et est au centre des discussions pour une relocalisation en dehors de la capitale.

Et ce n’est pas la première fois que les détenus de cet établissement se retrouvent sans eau. En 2017, des médias locaux avaient rapporté que l’approvisionnement en eau avait été coupé, également pour cause de factures impayées.