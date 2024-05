Beach Soccer : Retour De Ngalla Sylla A La Tête Des Lions, Attentes Elevées…

Et, c’est désormais officiel ! Ngalla Sylla reprend les rênes de l’équipe nationale sénégalaise de beach soccer. Après son retour du Maroc, Sylla revient à un moment crucial pour l’équipe, qui se prépare à défendre son titre en 2024.

Le retour de Ngalla Sylla est une décision stratégique de la Fédération, visant à renforcer l’équipe avec l’expertise et l’expérience d’un coach chevronné. Sylla, qui a déjà dirigé l’équipe nationale avec succès par le passé, est reconnu pour sa connaissance approfondie de la discipline et ses compétences en gestion d’équipe.

L’objectif principal pour coach Sylla et l’équipe nationale de beach soccer est de conserver leur titre de champions. Cela implique non seulement de maintenir le niveau de performance atteint lors des précédents tournois, mais aussi de surmonter les défis posés par des adversaires de plus en plus compétitifs sur la scène internationale. Pour atteindre cet objectif, plusieurs initiatives et stratégies sont envisagées : Entraînements Intensifiés, matches amicaux, développement des Talents. La Fédération sénégalaise de football s’engage à fournir tout le soutien nécessaire à Ngalla Sylla et à l’équipe.