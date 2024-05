Usage de chanvre indien : Un élève du lycée Delafosse arrêté sur l’île de Ngor le jour de son anniversaire

À en croire les informations, A.Solimah, il avait invité une quinzaine d’amis à fêter son anniversaire sur l’île de Ngor. Lors de la soirée, les gendarmes sont intervenus et ont découvert 28 cornets de chanvre indien sur place. Interrogé, le mis en cause a reconnu avoir acheté de la drogue pour la consommer avec ses invités. Ses amis, dont P.A.Faye, ont également avoué avoir fumé du chanvre indien lors de cette fête d’anniversaire.Malgré les plaidoiries des avocats de la défense, le tribunal a condamné A.Solimah à trois mois de prison ferme et ses amis à 7 jours de prison ferme pour détention de drogue en vue de l’usage personnel.