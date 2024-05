Beach Soccer : Ngally Sally dans le viseur d’un grand d’Asie

“Je ne suis plus entraîneur de l’équipe du Maroc”, a-t-il fait savoir, ce lundi, lors d’un entretien téléphonique avec IGFM. “Ils (dirigeants marocains) ont pris un autre entraînement qui est d’origine brésilienne. Mais ils m’ont proposé de prendre les petites catégories, ce que j’ai refusé. Car, je leur ai fait savoir que cela ne m’arrange pas et que ce n’est pas dans le contrat. Ils ont été étonnés de ma décision parce qu’ils m’ont proposé une grosse somme. J’ai préféré quitter. C’est une ruputure de contrat. Pour le moment, j’ai besoin d’entraîner et non de m’occuper de la formation. La Fédération sénégalaise ne m’a pas encore contacté, mais sachez que je suis en discussion avec l’Arabie Saoudite. Je peux vous dire que nos discussions sont très avancées et je pourrai m’engager avec eux dans les jours à venir”, a expliqué l’ancien coach des Lions du Sénégal, quatre jours après son retour au bercail.