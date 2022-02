La réaction d’Abdoulaye Saydou Sow aussi n’a pas tardé concernant la polémique sur les primes des Lions, fédéraux et ministres. Cité parmi les bénéficiaires, le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football a démenti les allégations de Mame Adama Ndour. Il est allé jusqu’à faire des révélations. A l’en croire, « des gens sont allés voir des marabouts pour que le Sénégal ne gagne pas la Coupe ».

En effet, le ministre de l’Urbanisme, président de la Ligue amateur et par ailleurs 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football, a été cité par son collègue fédéral Mame Adama Ndour comme n’ayant pas droit aux primes allouées à la délégation sénégalaise ayant participer au sacre de l’équipe nationale du Sénégal. Ce, à quoi Abdoulaye Sow, a répondu samedi dernier, lors de son installation, en tant que nouveau maire de Kaffrine. Très en colère contre les propos tenus contre lui, il a soutenu n’avoir jamais couru derrière la richesse, rapporte « Les Échos ».

« L’argent n’a jamais été une préoccupation pour moi. Des gens m’accusent gratuitement sans que ce soit fondé », a-t-il réagi. Poursuivant, Abdoulaye Sow a aussi fustigé le comportement de son collègue qu’il a accusé de vouloir profiter de la situation. «Tu restes là, tu ne pars pas avec les gens, tu attends les demi-finales pour débarquer, en te faisant transporter, loger, blanchir et nourrir aux frais de l’Etat, puis tu vas au stade avec un ticket qu’on a offert pour regarder un match et tu reviens dire: payez-moi pour avoir été voir le match. J’aurais compris qu’il dise j’ai travaillé, on ne m’a pas payé. Mais tu ne fais rien et tu réclames quelque chose ».

Selon le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football, l’affaire des primes aux droits allouées à la délégation sénégalaise de football est « un petit débat malsain », et « on en reparle après, quand ce sera le moment ». Présentement, il a déclaré qu’il existait d’autres préoccupations. En effet selon Abdoulaye Sow « dans ce pays, il y a des gens qui sont même allés voir des marabouts pour faire en sorte que le Sénégal ne gagne pas. Et j’en ai la preuve. Mais c’est Dieu qui décide », a-t-il dénoncé.