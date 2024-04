Bassirou Diomaye Faye s’engage à mobiliser autour d’un projet national fédérateur pour un Sénégal nouveau

Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est engagé à mobiliser tous les sénégalais autour d’un projet national fédérateur. Un engagement pris après sa prestation de son serment ce mardi à Diamniadio, marquant officiellement son installation dans ses fonctions de Chef de l’Etat du Sénégal.

« A travers mon élection le peuple sénégalais s’est engagé dans la voie de construction d’un Sénégal juste, d’un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d’un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale », a déclaré Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République.

Poursuivant s’engera-t-il, « Je garderai à l’esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les sénégalais d’ici et de la diaspora autour d’un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. »

Par la même occasion, dit le président Diomaye Faye, « Je m’engage par la promotion du culte du travail, de l’éthique dans la gestion, de la discipline et de l’amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social ».

« Le Sénégal sous mon magistère sera un pays d’espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée, telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence », a-t-il conclu.